В Україні розробляють інноваційну електровантажівку

Керівник компанії Murmuration Technology з Кривого Рогу Віталій Бризгалов розповів про стан проекту українського комерційного електромобіля.

Як повідомляє Авто24, карантин суттєво пригальмував проект, але не зупинив його. Наразі йде процес проектування, вимірювання та тестування головних агрегатів та моделі в цілому.

Віталій Бризгалов розповів про один з варіантів майбутнього міського комерційного електромобіля CoolOn. Він має довжину 5 м, ширину 1,7 м, висоту – 2,1 м.

Вантажний відсік може бути як відкритим кузовом, так і обладнаний спецзасобами для прибирання вулиць, маніпулятором, вишкою для ремонту тощо.

Машина матиме літієвий акумулятор LiFePO4 ємністю 40 кВт*год. Одного заряду АКБ вистачить на 200 км ходу. Втім, конструкцією передбачено використання кількох видів АКБ різної ємності.

Для електромобіля в компанії Murmuration Technology створили власний електромотор, який за конструкцією суттєво відрізняється від подібних.

Розробники його називають «модернізований Вентильний Реактивний Мотор». За словами Бризгалова, «модернізований двигун повністю позбавлений пульсації моменту, а також не потребує складного інвертора. Електромотор також не містить магнітів, “білячої” клітки і має повністю пасивний ротор. Окрім того, в двигуні використовується вдвічі менше міді, ніж у подібних вузлах, що суттєво знижує його вартість. Динамічно керована рекуперація з контрольованою інтенсивністтю гальмування дозволяє майже повністю відмовитись від механічних гальм».

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