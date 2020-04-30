В Україні розробляють інноваційну електровантажівку

Керівник компанії Murmuration Technology з Кривого Рогу Віталій Бризгалов розповів про стан проекту українського комерційного електромобіля.

Як повідомляє Авто24 , карантин суттєво пригальмував проект, але не зупинив його. Наразі йде процес проектування, вимірювання та тестування головних агрегатів та моделі в цілому.

Віталій Бризгалов розповів про один з варіантів майбутнього міського комерційного електромобіля CoolOn. Він має довжину 5 м, ширину 1,7 м, висоту – 2,1 м.

Вантажний відсік може бути як відкритим кузовом, так і обладнаний спецзасобами для прибирання вулиць, маніпулятором, вишкою для ремонту тощо.

Машина матиме літієвий акумулятор LiFePO4 ємністю 40 кВт*год. Одного заряду АКБ вистачить на 200 км ходу. Втім, конструкцією передбачено використання кількох видів АКБ різної ємності.

Для електромобіля в компанії Murmuration Technology створили власний електромотор, який за конструкцією суттєво відрізняється від подібних.

Розробники його називають «модернізований Вентильний Реактивний Мотор». За словами Бризгалова, «модернізований двигун повністю позбавлений пульсації моменту, а також не потребує складного інвертора. Електромотор також не містить магнітів, “білячої” клітки і має повністю пасивний ротор. Окрім того, в двигуні використовується вдвічі менше міді, ніж у подібних вузлах, що суттєво знижує його вартість. Динамічно керована рекуперація з контрольованою інтенсивністтю гальмування дозволяє майже повністю відмовитись від механічних гальм».