Boeing подозревают в некачественной сборке самолетов 737 MAX

Boeing подозревают в некачественной сборке самолетов 737 MAX

Министерство юстиции США и Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводят проверку в отношении аэрокосмического концерна Boeing в связи с информацией о многолетних проблемах в контроле качества сборки самолетов 737 MAX, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь может идти о нарушениях на сборочной линии авиалайнеров. Расследование FAA может повлечь за собой многомиллионные штрафы, а также усиление госконтроля на сборочных линиях Boeing, отмечают источники.

Ранее сообщалось, что прокуроры расследуют версию о том, что главный технический пилот Boeing мог умышленно ввести в заблуждение FAA, не сообщив о проблемах с программным обеспечением для самолетов 737 MAX.

Boeing приостановила производство 737 MAX в январе, а эксплуатация этих лайнеров по всему миру была приостановлена в марте прошлого года после двух катастроф с этим самолетом. После того как в ПО 737 MAX были выявлены серьезные недостатки, авиакомпании начали отказываться от его покупки, несмотря на то, что Boeing начала работу по исправлению дефекта. Boeing надеялись, что самолеты введут в эксплуатацию в середине 2020 года.

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