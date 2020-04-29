Сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn приостановлено – Криклий

АО "Укрзализныця" перенесло на более поздний срок вопрос сотрудничества с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью для Лига.Бизнес.



"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера — 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать — у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - рассказал В.Криклий.



Он добавил, что вместе с тем трансформация компании не прекращается.



"Но генерально - надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов: инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки", - отметил В.Криклий.



Как сообщалось, 5 февраля 2020 года АО "Укрзализныця" подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn AG о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию Укрзализныци.



Меморандум определяет этапы сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn. Предполагалось, что на начальном этапе будет заключен договор о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработке дорожной карты относительно улучшения ее деятельности. Ожидалось, что этот этап продлится три месяца.



7 февраля Укрзализныця объявила тендер на предоставление консультационных услуг по повышению оперативной эффективности компании, в котором участвовала не только Deutsche Bahn. Начальная стоимость услуг была установлена на уровне 85,92 млн грн. В конце марта этот тендер был отменен.

