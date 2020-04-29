Сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn приостановлено – Криклий

Сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn приостановлено – Криклий

АО "Укрзализныця" перенесло на более поздний срок вопрос сотрудничества с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью для Лига.Бизнес.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера — 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать — у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - рассказал В.Криклий.

Он добавил, что вместе с тем трансформация компании не прекращается.

"Но генерально - надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов: инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки", - отметил В.Криклий.

Как сообщалось, 5 февраля 2020 года АО "Укрзализныця" подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn AG о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию Укрзализныци.

Меморандум определяет этапы сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn. Предполагалось, что на начальном этапе будет заключен договор о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработке дорожной карты относительно улучшения ее деятельности. Ожидалось, что этот этап продлится три месяца.

7 февраля Укрзализныця объявила тендер на предоставление консультационных услуг по повышению оперативной эффективности компании, в котором участвовала не только Deutsche Bahn. Начальная стоимость услуг была установлена на уровне 85,92 млн грн. В конце марта этот тендер был отменен.


МинПром по материалам ЛигаБизнес

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
УЗ предлагает возить на работу сотрудников АКХЗ по космическим ценамУЗ предлагает возить на работу сотрудников АКХЗ по космическим ценам
Mercedes вывел новый Maybach на Нюрбургринг.Mercedes вывел новый Maybach на Нюрбургринг.
Пьяный священник в Харькове устроил ДТП и сбежал с места аварииПьяный священник в Харькове устроил ДТП и сбежал с места аварии
Сколько во время карантина в Европе стоят б/у автомобилиСколько во время карантина в Европе стоят б/у автомобили
Старый львовский автобус продают за 40 000 долларовСтарый львовский автобус продают за 40 000 долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Криклий исключил возобновление работы общественного транспорта ранее июняКриклий исключил возобновление работы общественного транспорта ранее июня
Украинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - КриклийУкраинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - Криклий
В Киевской области приостановлено пригородное сообщениеВ Киевской области приостановлено пригородное сообщение
Украина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - КриклийУкраина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа ж/д транспортом, - Криклий
Криклий анонсировал установку на дорогах еще 25 комплексов Weight-in-MotionКриклий анонсировал установку на дорогах еще 25 комплексов Weight-in-Motion
"Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn"Укрзализныця" подписала меморандум с Deutsche Bahn
Deutsche Bahn и "Укрзализныця" 22 января подпишут меморандум о сотрудничествеDeutsche Bahn и "Укрзализныця" 22 января подпишут меморандум о сотрудничестве
Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часаКриклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Почти треть всех грузовых перевозок "Укрзализныци" на теплотяге обеспечивают локомотивы General ElectricПочти треть всех грузовых перевозок "Укрзализныци" на теплотяге обеспечивают локомотивы General Electric
Последние новости
Подгружаем последние новости