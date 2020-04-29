МВД отложило запуск системы видеофиксации нарушений ПДД до окончания карантина

12 марта был презентован пилотный проект системы.

МВД отложило запуск системы видеофиксации нарушений ПДД до окончания карантина
Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел откладывает запуск системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения в связи с карантином.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме. Тогда мы сообщили, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года", - говорится в сообщении.

В то же время 11 марта правительство ввело карантинные ограничения для борьбы с распространением COVID-19.

"Эти ограничения частично касаются и работы некоторых подразделений Национальной полиции, и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принял решение об отсрочке работы системы видеофиксации нарушений ПДД до завершения режима строгого карантина", - пояснили в МВД.

Напомним, закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

В Киеве автоматическую фиксацию превышения скорости планировали запустить с 1 мая.

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