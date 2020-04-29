Wizz Air анонсировала открытие базы в аэропорту "Львов" в июле

Также планируется запуск семи новых рейсов.

Wizz Air анонсировала открытие базы в аэропорту "Львов" в июле
Фото: www.planespotters.net

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" и запустить оттуда семь новых рейсов.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

"Эта база станет уже второй базой авиакомпании в Украине. Кроме того, Wizz Air объявляет об открытии семи новых маршрутов в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия), Щецин (Польша) из Львова, а также из Харькова в Таллинн и Берлин (Германия)", - говорится в сообщении.

Бронирование билетов на данные направления уже доступно для пассажиров по ценам от 429 гривен.

Также отмечается, что авиакомпания сообщила о внедрении дополнительных мер, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и поможет поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

Во время перелетов обязательно надевать маски. Согласно сообщению, самолеты дезинфицируют ночью, в салонах тщательно убирают несколько раз в день.

Кроме того, во время посадки экипаж будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки, а также наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями на тех рейсах, где это позволяет загрузка.

Напомним, в марте WizzAir приостановила все полеты в Италию и Израиль из-за коронавируса.

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