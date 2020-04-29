Техосмотр для украинских водителей снова станет обязательным

В Сети появились подробности касательно возвращения техосмотра автомобилей в Украине в 2020 году.

Источник: YouTube

Как известно, на просторах Интернета уже давно обсуждается потенциальное возвращение технического осмотра для украинских легковых автомобилей, которые начиная с 2012 года не проходили процедуру технического осмотра, что во многом было обусловлено присутствием коррупции при выдаче талонов.

Тем не менее, этот вопрос не ограничился одними лишь разговорами среди украинских автомобилистов, ибо недавно произошла регистрация законопроекта «О приведении законодательства Украины в сфере автомобильного транспорта согласно актам Европейского Союза», который предусматривает появление новых правил, среди которых следует упомянуть о техосмотре легкового транспорта.

Если отталкиваться от информации, которую предоставило Моторное транспортное страховое бюро Украины, то в положениях документа идёт речь о постепенном переходе к осмотру в обязательном порядке, введение которого планируется до 2022 года.

Следует отметить, что радиочастотная метка и талон являются теми средствами, благодаря которым можно будет удостовериться в действительности технического осмотра.

Посредством нового проекта закона все владельцы автомобилей будут обязаны пройти техосмотр транспортного средства. Если говорить о положении дел в 2020 году, то обязательный техосмотр коснётся прежде всего автобусов, грузовиков и автомобилей такси.

Упомянем, что обязательный техосмотр, который должно пройти техническое транспортное средство, скорее-всего будет касаться:

— коммерческих автомобилей (зависит от вида);

— легковых автомобилей, которые старше четырех лет (раз в два года);

— такси, которые старше одного года (на постоянной основе);

— автобусов, которые старше одного года (раз в полгода);

— грузовых автомобилей до 3,5 тонн, которые старше четырёх лет (раз в два года);

— грузовых автомобилей, превышающих 3,5 тонны, а также старших одного года (независимо);

— тракторов, возраст которых превышает четыре года (раз в два года);

— автомобилей, занимающихся перевозкой опасных грузов, возраст которых больше одного года (раз в полгода);

— мототранспорта, объём двигателя которых превышает 125 куб.см, с возрастом более двух лет (раз в два года);

— спецтранспорта, возраст которого превышает один год (раз в год).

Напоследок отметим, что дело не обошлось без исключений, которые коснулись владельцев новых автомобилей с возрастом до четырёх лет, которые приобрели в автосалоне.