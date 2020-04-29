Maybach 1932 года нашли под Киевом

В Украине иногда встречаются редкие автомобили Mercedes-Benz. К их числу нужно теперь добавить и Maybach, который нашли в лесу в Киевской области.

Перед нами Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie, вернее, его реплика. Оригинальный автомобиль показали в 1932 году на автосалоне в Берлине, однако в серию он так и не пошел. Но обо всем по порядку.

Мы не знаем, каким образом эта реплика немецкого ретро-автомобиля оказалась в лесу. Возможно, её просто выкинули, так как доделать не хватило денег. В любом случае, если судить по фотографиям, то этот Maybach простоял в лесу много лет подряд.

К сожалению, вряд ли Zeppelin уже когда-нибудь достроят. Хотя, конечно, в мире бывают чудеса… А ведь мог получиться очень красивый автомобиль.

Оригинальный Zeppelin Spohn Stromlinie был создан при помощи немецкого кузовного ателье Carosseriebau Hermann Spohn. Он оснащался 8,0 л двигателем мощностью 203 л.с., который работал вместе с полуавтоматической пятиступенчатой коробкой передач.

Всего немцы успели сделать несколько экземпляров этой модели. Судя по всему, ни один из них до наших дней не сохранился.