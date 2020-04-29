Maybach 1932 года нашли под Киевом

В лесу под Киевом нашли Maybach 1932 года

В Украине иногда встречаются редкие автомобили Mercedes-Benz. К их числу нужно теперь добавить и Maybach, который нашли в лесу в Киевской области.

Перед нами Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie, вернее, его реплика. Оригинальный автомобиль показали в 1932 году на автосалоне в Берлине, однако в серию он так и не пошел. Но обо всем по порядку.

Мы не знаем, каким образом эта реплика немецкого ретро-автомобиля оказалась в лесу. Возможно, её просто выкинули, так как доделать не хватило денег. В любом случае, если судить по фотографиям, то этот Maybach простоял в лесу много лет подряд.

К сожалению, вряд ли Zeppelin уже когда-нибудь достроят. Хотя, конечно, в мире бывают чудеса… А ведь мог получиться очень красивый автомобиль.

Maybach 1932 года нашли под Киевом

Оригинальный Zeppelin Spohn Stromlinie был создан при помощи немецкого кузовного ателье Carosseriebau Hermann Spohn. Он оснащался 8,0 л двигателем мощностью 203 л.с., который работал вместе с полуавтоматической пятиступенчатой коробкой передач.

Maybach 1932 года нашли под Киевом

Всего немцы успели сделать несколько экземпляров этой модели. Судя по всему, ни один из них до наших дней не сохранился.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Из ОАЭ в Киев 28 апреля самолетом планируют эвакуировать граждан УкраиныИз ОАЭ в Киев 28 апреля самолетом планируют эвакуировать граждан Украины
УЗ предлагает возить на работу сотрудников АКХЗ по космическим ценамУЗ предлагает возить на работу сотрудников АКХЗ по космическим ценам
Mercedes вывел новый Maybach на Нюрбургринг.Mercedes вывел новый Maybach на Нюрбургринг.
Пьяный священник в Харькове устроил ДТП и сбежал с места аварииПьяный священник в Харькове устроил ДТП и сбежал с места аварии
Сколько во время карантина в Европе стоят б/у автомобилиСколько во время карантина в Европе стоят б/у автомобили
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla представит обновлённые Roadster и Semi в конце годаTesla представит обновлённые Roadster и Semi в конце года
Mercedes вывел новый Maybach на Нюрбургринг.Mercedes вывел новый Maybach на Нюрбургринг.
В Украине нашли кладбище ретро-автомобилейВ Украине нашли кладбище ретро-автомобилей
С начала года на Киевщине выявили 905 нетрезвых водителейС начала года на Киевщине выявили 905 нетрезвых водителей
Капсула времени: BMW 325iX 1986 года продают за 60 000 долларовКапсула времени: BMW 325iX 1986 года продают за 60 000 долларов
За первый квартал 2020 года в Киеве произошло более 9 тысяч ДТПЗа первый квартал 2020 года в Киеве произошло более 9 тысяч ДТП
В конкурсе «Всемирный автомобиль года» победил Kia Telluride.В конкурсе «Всемирный автомобиль года» победил Kia Telluride.
Украинские автомобилисты нашли выгодную замену евробляхамУкраинские автомобилисты нашли выгодную замену евробляхам
Украинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - КриклийУкраинской авиации после карантина понадобится два года на восстановление трафика, - Криклий
45-річний Mercedes-Benz 600 з інтер’єром Maybach продають за € 2 млн45-річний Mercedes-Benz 600 з інтер’єром Maybach продають за € 2 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости