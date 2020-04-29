Из автомобиля Запорожец сделали пожарную машину

На автомобильном заводе ЗАЗ в Запорожье в 1990 году был создан пикап, получивший обозначение ЗАЗ-968МП. Автомобиль собирался по обходной технологии, мелкими партиями. За основу производства был взят ЗАЗ-968М, который имел несколько измененную по сравнению с предшественниками форму и отделку кузова.

Прежде всего бросается в глаза отсутствие характерных «ушей» на боковых панелях моторного отсека, место которых заняли плоские решетки для обеспечения подвода воздуха к двигателю. Учитывая отсутствие «ушей» воздухозаборников, машину достаточно быстро окрестили «мыльницей» — за похожи на нее формы корпуса и молдинг по боковой подштамповки, который словно делил машину на верхнюю и нижнюю части. В самом подмоторный пространстве была по-новому организована циркуляция воздуха, что позволило улучшить охлаждение двигателя.

Пожарный Запорожец. Фото: Обозреватель.

Пожарный Запорожец. Фото: Обозреватель.

Пожарный Запорожец. Фото: Обозреватель.

Пожарный Запорожец. Фото: Обозреватель.

Пожарный Запорожец. Фото: Обозреватель.

Одну из таких машин использовали как пожарную машину в Ленинграде. Помимо перевозки противопожарного инвентаря, он также использовался для буксирования пожарной мотопомпы.

Один коллекционер заказал в мастерской КБ Смирнова воссоздать такого рода технику. С учетом того, что автомобиль служил на заводе игрушек, проект также решили выполнить в соответствующем «игрушечном» стиле. Правда, создатели отмечают, что «игрушечность» относится только к яркому внешнему виду. Технически ЗАЗ и мотопомпа представляют собой полноценный пожарный расчет для эффективной борьбы с огнем.