?В Киеве водитель BMW насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто

В Киеве возле станции метро Позняки произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW.

Об этом сообщил " Киев Оперативный" в фейсбуке.

Свидетели рассказали, что автомобиль мчался на большой скорости, вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину, после чего протаранил Chevrolet. В результате полученных травм пострадавшая умерла на месте.

"Неадекватный водитель BMW просто летел, но даже не по дороге, а по тротуару. Там же он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте. После этого въехал в Chevrolet. Вследствие такого вождения водителя BMW пострадал пассажир Chevrolet и погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, ранее в Ровенской области BMW X5 отправил в кювет полицейское авто.