Volvo постаралась сделать электромобиль Polestar 2 максимально безопасным

Volvo постаралась сделать электромобиль Polestar 2 максимально безопасным

Создатели электромобиля Polestar 2 позаботились о максимальной безопасности водителя и пассажиров, предусмотрев многочисленные функции и технологии обеспечения безопасности, а также защиту батареи от повреждений в случае аварии.

При авариях электромобилей вероятность возгорания батареи очень высока, и по сути — это главная опасность такого транспорта. Поэтому разработчики бренда электромобилей Polestar, принадлежащего Volvo Cars, позаботились о том, чтобы свести к минимуму возможность нарушения целостности аккумуляторов. Для этого был предусмотрен алюминиевый корпус батареи, а также функция автоматического отсоединения источника питания от остальной части автомобиля в случае аварии.

Приятным бонусом для водителей и пассажиров является то, что такая конструкция позволила снизить шум и вибрацию. Таким образом, Polestar 2 получился одновременно безопасным и более комфортным.

Volvo постаралась сделать электромобиль Polestar 2 максимально безопасным

Для защиты пассажиров на случай аварии в передней части электромобиля по бокам установлен алюминиевый блок SPOC (Severe Partial Offset Crash). В случае лобового столкновения блок SPOC сводит к минимуму вероятность того, что какая-либо из частей кузова автомобиля попадет в кабину. Это должно защитить как пассажиров, так и опять же батарею. На передних сиденьях помимо стандартных фронтальных предусмотрены боковые подушки безопасности для дополнительной защиты пассажиров.

Электромобиль Polestar имеет новейшую усовершенствованную систему помощи водителю Volvo Cars — Pilot Assist, которая помогает в управлении и обеспечении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства. Кроме того, Polestar 2 получил новую функцию, которая позволяет системе при поддержке GPS обеспечивать ускорение в зависимости от положения автомобиля.

Volvo запустила в марте массовое производство Polestar 2 в Китае, и в этом месяце электромобиль появится в продаже в Европе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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