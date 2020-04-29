ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине

ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине

В I квартале 2020 года в Украине продали 20 300 новых автомобилей, что на 11% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В числе лидеров в основном кроссоверы. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине по итогам первого квартала.

5. Hyundai Tucson

За первые три месяца 2020 года украинцы купили 525 кроссоверов Hyundai Tucson (см. фото вверху). Модель 2019 года в базовой комплектации с 2,0 л бензиновым двигателем (155 л.с.) и с 6-ступенчатым "автоматом" стоит от 581 400 грн.

4. Nissan X-Trail

ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине

С января по март текущего года украинцы купили 603 кроссоверов Nissan X-Trail. В базовой комплектации он стоит от 556 340 грн. В нее входят 6 подушек безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений, 17-дюймовые легкосплавные диски.

3. Kia Sportage

ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине

За первые три месяца 2020 года в Украине продали 1252 кроссоверов Kia Sportage. В базовой комплектации модель 2019 года стоит от 483 945 грн. Под капотом находится 1,6 л бензиновый мотор, который работает вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

2. Toyota RAV4

ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине

Второе место по продажам среди кроссоверов заняла Toyota RAV4. В I квартале 2020 года украинцы купили 1312 экземпляров этой модели. В базовой комплектации RAV4 стоит от 673 659 грн.

1. Renault Duster

ТОП-5 самых популярных кроссоверов в Украине

С января по март 2020 года украинцы купили 1579 компактных кроссоверов Renault Duster. Это самый популярный автомобиль в нашей стране и самый популярный кроссовер. В базовой комплектации с 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. он стоит от 384 900 грн.


Максимов Віталій, Тудей

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