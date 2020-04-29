Столичный Центр организации дорожного движения на 13 млн гривен накупил “лежачих полицейских”

Киевское КП “Центр организации дорожного движения” почти на 13 млн гривен закупило элементы устройств принудительного снижения скорости. Их поставит Бориспольский завод резинотехнических изделий, который сотрудничает с КП уже четвертый год. Поставку элементов для так называемых “лежачих полицейских” завод будет осуществлять по запросу заказчика на протяжении 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 22 апреля 2020 года КП “Центр организации дорожного движения” (*) заключило договор с ООО “Бориспольский завод резинотехнических изделий” (**) на поставку элементов устройств принудительного снижения скорости. Цена договора – 12,94 млн гривен.

Конкуренцию ООО “Бориспольский завод резинотехнических изделий” в тендере составило ООО “Венус Трейд” (**). Предложение этого ООО было более выгодное по цене. Изначально договор КП намерено было заключить с ним, но отменило это решение, так как “Венус Трейд” не предоставил необходимых документов.

Бориспольский завод резинотехнических изделий, по договору, поставит 16,8 тыс. элементов устройств принудительного снижения скорости (14,6 тыс. штук размером 650х500х50 мм и 2,2 тыс. штук размером 650х320х50 мм).

Подрядчик должен осуществить поставку на протяжении 5 дней с момента подачи заявки заказчиком. Договор действует – до конца 2020 года.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Бориспольский завод резинотехнических изделий” зарегистрировано в 2007 году. Уставной капитал – 5 млн гривен. Учредители – Евгений (директор) и Елена Кучеры. Основной вид деятельности – производство прочих резиновых изделий.

В результате участия в публичных закупках ООО “Бориспольский завод резиновотехнических изделий” заключило 79 договоров на сумму 52,7 млн гривен (с учетом нынешнего). Самым крупным заказчиком у данного предприятия было КП “Центр организации дорожного движения”, которое отдало предприятию подрядов на 39,1 млн гривен ( данные Zакупівлі). Центр заказывает у ООО элементы устройств принудительного снижения скорости с 2017 года.

Напомним, в 2019 году на дорогах Киева коммунальщики установили 51 устройство принудительного снижения скорости. Они появились возле школ, детсадов, детских площадок, больниц и поликлиник, парков, на придомовых территориях с интенсивным движением.

КП “Центр организации дорожного движения” с 15 апреля 2015 года руководит Виктор Черний. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)

** ТОВ “Бориспільський завод гумовотехнічних виробів” (код ЄДРПОУ: 35591478)