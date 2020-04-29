Как выглядит Mercedes, который не мыли почти 40 лет

В старых американских гаражах порой можно найти интересные автомобили, которые забыли на долгие десятилетия. Так, в одном из них обнаружили спортивный Mercedes-Benz 280 SL, простоявший под замком почти 40 лет.

Этот Mercedes-Benz 280 SL поставили в гараж в 1982 году, и с тех пор на нем больше никогда не ездили. За это время автомобиль покрылся толстым слоем пыли.

Пыль создала вначале иллюзию, что Mercedes находится в плохом состоянии. Однако, после тщательной мойки он стал почти как новенький!

Нужно сказать, что парни из компании AMMO NYC (она специализируется на полном уходе за автомобилями) прекрасно справились со своей работой. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, которые они выложили в Интернете.

Напомним, что Mercedes-Benz 280 SL выпускали в 1968-1971 годах. Внешне 280 SL ничем не отличался от своих "братьев" 230SL и 250SL. Вот только двигатель у него был более мощным.

Ранее парни из AMMO NYC всего за два дня отреставрировали старенький Porsche 944, выкупленный за 500 долларовый ваучер. Автомобиль находился в плачевном состоянии, но после реставрации он "помолодел", и его продали за 3000 долларов.