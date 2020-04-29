В обращении к сотрудникам глава Volkswagen признал существенное отставание от Tesla

Переход классических автопроизводителей на рельсы электрификации транспорта идёт со скрипом. Во-первых, надо пересмотреть подходы к проектированию машин, вложив огромные средства в новые производства и исследования. Во-вторых, транспорт нового поколения должен стать автономным, поэтому в сфере автопилота руководство Volkswagen негласно признаёт лидерство Tesla.

В обращении к сотрудникам глава Volkswagen признал существенное отставание от Tesla

Источник изображения: Reuters

По данным еженедельника Automobilwoche, генеральный директор концерна Volkswagen Герберт Дисс (Herbert Diess) в обращении к сотрудникам выразил серьёзную озабоченность лидерством компании Tesla в сфере выпуска электромобилей и перевода их на автоматическое управление. В частности, глава Volkswagen особенно обеспокоен способностью Tesla тренировать свой автопилот с привлечением данных, собираемых всем автопарком электромобилей этой марки. Каждые две недели программисты могут обновлять управляющее программное обеспечение Tesla, используя накопленный всеми электромобилями опыт в распознавании дорожных объектов. Никто другой из автопроизводителей подобными возможностями сейчас не обладает, как с горечью признаёт глава немецкого автоконцерна.

Выход на рынок массового электромобиля Volkswagen ID.3 задерживается именно из-за проблем с программным обеспечением, поэтому Герберт Дисс заявил о формировании новой структуры, которая будет заниматься данным направлением деятельности. Поставлена цель если не перегнать Tesla, то хотя бы догнать её на этом поприще. На сокращение разрыва уйдёт много времени и средств, это в Volkswagen прекрасно осознают. Величина капитализации Tesla сейчас в два раза выше, чем у всего концерна Volkswagen, выпускающего десятки автомобилей различных марок. Эксперты считают, что инвесторы оценивают активы Tesla по примеру компаний, занимающихся программными разработками. У Volkswagen настолько убедительных программных достижений в этой сфере пока нет, но автопроизводитель намерен прилагать усилия к исправлению ситуации.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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