В Украине появились Renault Logan и Sandero с ГБО

В Украине начались продажи автомобилей Renault Logan и Sandero с ГБО. Теперь украинцам не нужно заниматься переоборудованием машин на газ. Они могут просто сразу купить авто с заводским газоболонным оборудованием.

Renault Logan на автогазе 2020 модельного года стоит 335 100 грн (по программе "Renault Бонус" — 306 100 грн). Такой автомобиль оснащается 1,0 л бензиновым двигателем (73 л.с.) и газоболонным оборудованием. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая. Он на 25 700 грн дороже, чем обычный Logan с 1,0 л бензиновым мотором.

Renault Sandero на автогазе 2020 модельного года стоит 325 200 грн (по программе "Renault Бонус" — 296 200 грн). Он оснащается 1,0 л бензиновым двигателем (73 л.с.) и газоболонным оборудованием. Коробка передач – 5-ступенчатая механическая.

Владельцы Renault Logan и Sandero с ГБО будут экономить на топливе в среднем около 40% по сравнению с теми автомобилистами, кто ездит на стандартных аналогичных моделях. При этом потребление топлива при работе на автогазе увеличивается на 20%.

Следует учесть, что автомобиль с ГБО может работать на двух видах топлива – на автогазе и бензине. В топливном баке бензин должен быть всегда. Первый техосмотр проводят через 1000 км пробега, чтобы проверить герметичность и регулировку оборудования.