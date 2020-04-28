В Виннице после ДТП перевернулся грузовик и перекрыл движение

Госпитализированы два человека.

В Виннице после ДТП перевернулся грузовик и перекрыл движение
Фото: 0432.ua

В Виннице на улице Московской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся грузовой автомобиль и травмировались два человека.

Об этом сообщает местный сайт 0432.ua.

Авария произошла днем и по состоянию на 16:40 движение транспорта по улице Московской было заблокировано.

В полициии уточнили, что госпитализирован водитель грузовика, а также пассажир легковушки "Мерседес".

"По предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. Грузовой автомобиль «МАЗ» перевернулся. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП и виновников аварии", - сообщили правоохранители.

Фото: vezha.ua

Фото: vezha.ua

Напомним, ранее в Киеве водитель BMW насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто.

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