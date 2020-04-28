В Виннице после ДТП перевернулся грузовик и перекрыл движение

В Виннице на улице Московской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся грузовой автомобиль и травмировались два человека.

Об этом сообщает местный сайт 0432.ua.

Авария произошла днем и по состоянию на 16:40 движение транспорта по улице Московской было заблокировано.

В полициии уточнили, что госпитализирован водитель грузовика, а также пассажир легковушки "Мерседес".

"По предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком. Грузовой автомобиль «МАЗ» перевернулся. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП и виновников аварии", - сообщили правоохранители.

Фото: vezha.ua

Фото: vezha.ua