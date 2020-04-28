В Сети показали самый первый украинский электромобиль, которому почти 70 лет

В Сети появилась информация о первых украинских электромобилях, которые сделали почти что 70 лет назад.

Как известно, в последнее время по всему миру стремительно набирают популярность электромобили, которые вызывают интерес не только из-за эффекта новизны, но также по той причине, что благодаря им удаётся хоть сколько-то уменьшить тот колоссальный урон, который наносит человечество экологии.

Источник: auto.24tv.ua

Однако, автолюбители решили «копнуть» чуть глубже и выяснили, что разработка ныне популярных автомобилей имела место ещё во времена Советского союза, когда в Украине столкнулись с нуждой в любых транспортных средствах во времена первого послевоенного десятилетия.

Источник: auto.24tv.ua

В то время все заводы Минавтопрома усердно производили автомобили, но государство решило расширить модельный ряд с помощью транспорта, при производстве которого автомобильная база используется лишь частично, что и привело к разработке электромобилей.

Нельзя пройти мимо того, что автомобили выглядят довольно оригинально, ведь сложно навскидку вспомнить какие-то схожие аналоги у зарубежных производителей автомобилей.

Источник: auto.24tv.ua

Лёгкий коммерческий электротранспорт включал в себя две модели, грузоподъёмность которых равнялась 0,5 и 1,5 тоннам.
Их разработкой в далёком 1947 году занялся институт НАМИ, который известен как флагман советской автомобильной науки, а вот производство выпало на судьбу новосозданного Львовского автобусного завода.

Источник: auto.24tv.ua

Сложно не отметить то, что конструкторы проделали огромный труд, ведь получившиеся электромобили НАМИ-750 и НАМИ-751 приковывают внимание не только автолюбителей, но также тех, кто не питает особый интерес к миру автопрома.

Источник: auto.24tv.ua

Отличительной чертой разработанных машин является то, что она обладают специальными и нестандартными батареями, которые представлены в двух видах, так как изначально электромобили обладали свинцово-кислотными, а после – железно-никелевыми, которые характеризуются большей долговечностью.

К сожалению, массовым производством электромобилей так и не занялись, но отметим, что они вплоть до 1958-года участвовали в развозке почты между городскими отделениями.

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