AutoX и Alibaba предложат жителям Шанхая сервис роботизированного такси

AutoX и Alibaba предложат жителям Шанхая сервис роботизированного такси

Молодой, но весьма амбициозный китайский стартап AutoX в рамках своего масштабного проекта по роботизации автотранспорта в Китае подписал соглашение с Alibaba и будет использовать её навигационный сервис Amap в качестве платформы по вызову своих беспилотных такси AutoX RoboTaxi.

Роботизированное такси можно будет заказать через обычное мобильное приложение Amap. И для Китая это станет первым случаем, когда сервис беспилотного такси будет предлагаться через одного из основных операторов подобных транспортных услуг в стране. AutoX обеспечит парк Amap в Шанхае одной сотней беспилотных такси.

«Гармоничное сочетание использования автономного и управляемого человеком флота автомобилей имеет решающее значение для адаптации и коммерциализации технологии беспилотного транспорта», — прокомментировал генеральный директор AutoX Цзяньсюн Сяо (Jianxiong Xiao).

С момента своей публичной заявки в 2018 году, AutoX весьма активно развивается и даже обошла ту же Waymo, первой представив технологию четвертого уровня автономности (без водителя).

AutoX и Alibaba предложат жителям Шанхая сервис роботизированного такси

В отличие от других сервисов, требующих производить посадку и высадку только в специализированных зонах, роботизированные автомобили AutoX способны подбирать и высаживать пассажиров в любом удобном для них месте. При этом система подтверждения поездки полностью бесконтактная, что особенно актуально на фоне пандемии COVID-19.

Ресурс ZDNet отмечает, что адаптация технологий беспилотного транспорта в Китае происходит быстрее, чем в США. Немаловажную роль в этом играет быстрая адаптация таких технологий, как 5G. Кроме того, Шанхай активно вкладывает в развитие в стране инфраструктуры V2X (Vehicle-to-Everything). Это система обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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