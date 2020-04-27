ТОП-5 автомобилей, от которых стараются избавиться после покупки

ТОП-5 автомобилей, от которых стараются избавиться после покупки

Бывает, что автомобилист почти сразу после покупки нового автомобиля в нем разочаровывается. Причины могут быть самые разные. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 автомобилей, от которых, по данным iSeeCars, американцы чаще всего стараются избавиться уже через один год после покупки.

BMW X1

BMW X1 (фото вверху) – это самый маленький кроссовер в линейке баварского автогиганта. По своим качествам он ничем не отличается от других кроссоверов BMW. Однако, 10,4% владельцев X1 хотят продать его по разным причинам уже через один год после начала эксплуатации.

Range Rover Evoque

ТОП-5 автомобилей, от которых стараются избавиться после покупки

10,9% владельцев Range Rover Evoque хотят его продать через один год после покупки. Почему, ведь это отличный кроссовер? Американцы недовольны, что у него плохой задний обзор, да и он, оказывается, не отличается высокой надежностью.

Land Rover Discovery Sport

ТОП-5 автомобилей, от которых стараются избавиться после покупки

Американцы любят кроссоверы, внедорожники и пикапы. Многие из них ездят на них чуть ли не десятилетия. Но Land Rover Discovery Sport – исключение. 11,8% владельцев этого премиального кроссовера пытаются его продать уже через один год после покупки. Чаще всего недовольство вызывают высокие затраты на обслуживание и спорный интерьер.

BMW 3-Series

ТОП-5 автомобилей, от которых стараются избавиться после покупки

11,9% владельцев BMW 3-Series хотят его продать через один год после начала эксплуатации. Американцев чаще всего не устраивает скромный по размерам салон и дорогое обслуживание.

Mercedes-Benz C-Class

ТОП-5 автомобилей, от которых стараются избавиться после покупки

На первом месте в этом рейтинге оказался, как ни странно, компактный Mercedes-Benz C-Class. В США 12,4% этих автомобилей продают уже через один год после начала эксплуатации.


Максимов Віталій, Тудей

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