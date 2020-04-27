Таможня недорого распродаст конфискованные автомобили

4 мая на онлайн-аукционе "ProZorro" продадут 13 автомобилей, которые конфискованы таможней по решению суда. Полученные деньги планируют направить на ремонт дорог, школ и больниц.

Украинцам предложат, например, купить BMW 525D 2005 года выпуска. Он оснащается 1,5 л дизельным двигателем. Стартовая цена – 217 000 грн.

Стартовая цена Audi A4 2004 года составит 202 560 грн. У этого автомобиля под капотом располагается 2,5 л дизельный мотор. В свою очередь, стартовая цена седана Nissan Teana 2005 года выпуска с 2,3 л бензиновым двигателем составит 177 480 грн.

Любителям пикапов тоже будет полезно заглянуть на этот аукцион. Им предложат сразу два компактных пикапа Ford Ranger 2007 года выпуска. Начальная цена версии с 3,0 л бензиновым двигателем составит 163 560 грн, а с 4,0 л бензиновым мотором – 173 160 грн.

Все автомобили, которые украинская таможня выставит на аукцион, находятся в хорошем состоянии. Их можно предварительно осмотреть.