В столичной подземке выполняют ремонт на трех станциях

Пока Киевский метрополитен не перевозит пассажиров из-за карантина, в подземке выполняются ремонтные работы.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"На станции «Дворец спорта» продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки. Сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены. Специалисты метрополитена работают сейчас на всех станциях - меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования. Также продолжаются ремонты эскалаторов. А уже в ближайшие дни на трех станциях метрополитена - «Арсенальной», «Сырец» и «Лукьяновской» - начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью", - рассказал Кличко.

Он также показал видео о том, как происходят эти работы (25 мин, 46 сек.).

Говоря о сроках возобновления работы метрополитена, Кличко подчеркнул, что пока официальной информации по этому повод нет.

"Подчеркну, что на самом деле столичный метрополитен не давал никакой официальной информации о дате возобновления работы подземки. А новость, которую подхватили и распространили некоторые СМИ , - фальшивка. Ее взяли с телеграмм-канала якобы столичного метро. Но у метрополитена такого канала нет. И, к сожалению, далеко не все СМИ обратились за официальным подтверждением подобной «информации». Поэтому обращаюсь к журналистам - всегда проверять информацию перед тем, как ее обнародовать", - подчеркнул Кличко.

"Также напомню: согласно постановлению правительства ограничительные меры, в том числе о работе метро, продлены до 11 мая. После этого, учитывая эпидемиологическую ситуацию, будут приняты дальнейшие решения. Подчеркну, что решение о закрытии метро в Киеве , Днепре и Харькове принимало правительство. И восстановление работы метрополитена будет зависеть соответственно от решений Кабинета министров ", - добавил мэр.

Напомним, Киевский метрополитен, как и все три метрополитена Украины, по распоряжению Кабмина прекратили работу в течение 17 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее исключил возобновление работы метро до завершения карантина.