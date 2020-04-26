Більшість авто – радянська класика різних років випуску. Це численні Волги ГАЗ-21, Москвичі, Побєди, Запорожці. Найдорожчим є, мабуть, ГАЗ-12 ЗІМ. Крім того, можна помітити «інвалідку» СМЗ С-3Д і позашляховики ГАЗ-69.

Також на кладовищі авто присутні і кілька іномарок, причому досить-таки рідкісних в наші дні. Звертає на себе увагу польська сестра Победи – Warszawa. Крім того, на фото впізнаються німецькі Trabant і Wartburg.

Судячи зі стану автомобілів, за ними давно вже ніхто не дивиться. Деякі машини в пристойному стані, інші вже сильно проржавіли.