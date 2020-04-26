Что будет с Nissan X-Trail после 20 000 км пробега

Nissan X-Trail – один из самых популярных кроссоверов в Украине. Его ценят за умеренную стоимость, просторный и комфортный салон, емкий багажник, неплохую для кроссовера проходимость, за надежность. Что будет с X-Trail после 20 000 км пробега? На этот вопрос ответили эксперты журнала "За рулем".

После 20 000 км пробега Nissan X-Trail чувствует себя прекрасно. Однако, у него выявили три проблемы.

Оказывается, если разговариваешь по громкой связи, то этому в некоторой степени мешает шум, который издает система вентиляции. Помеха небольшая, и, возможно, со временем к этому привыкнешь. В целом же это незначительный недочет.

Вторая претензия – к новейшей системе NissanConnect. Были вопросы к ее работе и функционалу. К тому же за ее обновление нужно платить. Эксперты журнала "За рулем" задумались о том, что, возможно, им следовало выбрать не NissanConnect, а какой-нибудь альтернативный вариант.

Претензию к NissanConnect можно считать тоже незначительным недочетом. В конце концов, к современным технологиям нужно привыкнуть.

Третья, и последняя, претензия – возможно, в двигатель просачивается пыль, а часть топлива не задерживается в камерах сгорания, попадая в масло. Дело в том, что после того, как масло заменили через 10 000 км пробега, в нем обнаружили определенные вещества. К тому же снизился уровень его вязкости.

Больше к Nissan X-Trail после 20 000 км пробега не было абсолютно никаких претензий. Он по-прежнему чувствует себя прекрасно.

Напомним, что в Украине X-Trail в базовой комплектации стоит от 570 350 грн (за модель 2019 года). В этой версии он оснащается 2,0 л двигателем мощностью 144 л.с. Привод — 2WD.