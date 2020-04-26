Tesla представит обновлённые Roadster и Semi в конце года

Tesla представит обновлённые Roadster и Semi в конце года

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что Tesla, «вероятно», представит в конце этого года обновления спортивного электрокара Tesla Roadster и электрического грузовика Tesla Semi. Обе модели были анонсированы компанией в 2017 году.

На официальной презентации автопроизводитель заявил, что Tesla Semi появится в 2019 году, но впоследствии отложил запуск серийного производства новинки на конец 2020 года. Причём поначалу электрический грузовик будет выпускаться небольшими партиями.

Хотя Tesla никогда официально не откладывала выпуск Tesla Roadster, Маск в прошлом году сообщил, что это не является приоритетом, намекая на то, что его производство может быть перенесено с 2020 года на более поздний срок.

Tesla представит обновлённые Roadster и Semi в конце года

Один из подписчиков отметил в Twitter, что компания пока хранит молчание по поводу Tesla Roadster и Tesla Semi и спросил у гендиректора Tesla, не готовит ли она обновления для них. В ответ Маск заявил, что компания, скорее всего, выпустит обновления этих моделей позже в этом году. К сожалению, глава Tesla не стал конкретизировать дальнейшие планы компании по поводу этих электрических транспортных средств. По всей видимости, пандемия потребует корректировки графика их выпуска.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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