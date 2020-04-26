В сети показали уникальный прототип Таврии

Наверняка с украинской машиной Таврией знакомы многие автолюбители. Модель (1987 год) стала последней самостоятельной, которую выпускал завод ЗАЗ. Однако, мало кто знаком с ее прототипами, которые, стоит отдать должное, были достаточно интересными.

Инженеры «не покладая рук» пытались улучшить уже существующую модель, ее дизайн и «начинку». Но, к сожалению, разработки так и небыли реализованы.

Так любопытно, что макет новой модели ЗАЗ – 1106 инженеры выполнили из пластилина. При этом пластилиновая Таврия была представлена в реальных размерах.

ЗАЗ 1106. Фото: соцсети

Так называемый хэтчбек ЗАЗ-1106, по сравнению с предыдущими моделями, смотрелся ультрасовременно и при этом вписывался во все каноны ЗАЗ.

Прототип автомобиля был представлен в 1988 году на выставке АвтоДизайн-88.

Однако, был ряд причин, по которым, ЗАЗ-1106 не суждено было появится. Одна из причин – сложность наладки серийного производства.

Также с каждым днем росла конкуренция, а предприятие переживало не лучшие времена. Тем более, что к концу 80-х началу 90-х рынок разбавится импортными автомобилями. В таких условиях могли выжить только бюджетные модели, а это была явно не история 1106. Единичные макеты были переданы в музей завода, и на этом было покончено.

По фото можно заметить, что у данной модели улавливаются общие черты ЗАЗ – 1102, но в целом у нее была своя «изюминка» и свой неповторимый стиль.

К слову, в макетах уменьшенных масштабов был готов седан на базе макета ЗАЗ – 1106 и купе ЗАЗ – 1104. Возможно, если бы эти модели все же решились выпустить, судьба завода была совсем иная.