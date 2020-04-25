Flytrex обеспечила БПЛА-доставку в Гранд-Форксе и нацелена на все США

Flytrex обеспечила БПЛА-доставку в Гранд-Форксе и нацелена на все США

В условиях пандемии COVID-19 и строгих требований к социальному дистанцированию автоматические службы доставки получают всё большую востребованность. Flytrex в партнёрстве с EASE Drones и Корпорацией экономического развития региона Гранд-Форкс развернула свою службу доставки с помощью беспилотников на частные придомовые участки в городе Гранд-Форкс штата Северная Дакота в США.

С помощью дронов предполагается доставлять продукты питания, лекарства и другие предметы первой необходимости. Инициатива призвана помочь справиться с растущим кризисом в области здравоохранения, уменьшая нежелательные контакты в магазинах и общественном транспорте. В рамках испытательной программы доставка дронами будет предложена ограниченному количеству домохозяйств, которые включили данную услугу.

Для организации полётов привлечён опыт и наработки Northern Plains Unmanned Aerial System Test Site. Движение дронов будет осуществляться по безопасному с точки зрения инфраструктуры и пешеходного трафика маршруту. По словам Flytrex, сервис будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности в полном соответствии с правилами Федерального авиационного агентства США.

Flytrex обеспечила БПЛА-доставку в Гранд-Форксе и нацелена на все США

Генеральный директор Flytrex Ярив Баш (Yariv Bash) отметил: «БПЛА предлагают потребителям безопасную, быструю и эффективную доставку столь необходимых товаров без риска нежелательных контактов с окружающими. Мы надеемся, что эта инициатива облегчит трудности как можно большего числа людей в Гранд-Форксе и поможет им обеспечить себя нужными товарами и оставаться в безопасности».

Компания довольна сотрудничеством с городскими властями и федеральным агентством авиации и планирует последовательное расширение службы на другие города, штаты и всю страну максимально интенсивными темпами.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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