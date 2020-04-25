ЗАЗ прекратил производство Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) больше не получает на свои мощности машинокоплекты для сборки авто Lada. Об этом сообщают украинские СМИ .

Известно, что остановка производства на ЗАЗ связана с тем, что было ограничено транспортное сообщение на украинской границе.

Источники украинских СМИ сообщают, что площадка, где проводилось отгрузки машинокомплектов для украинского завода, сейчас пустует. Из-за этого сборка моделей Granta, Vesta, Largus и X-Ray, которая только недавно была налажена, теперь приостановлена на неопределенный срок.

Как известно, модели машин Lada, которые были собраны на мощностях ЗАЗ, недавно начали продаваться в украинских автомобильных салонах.