ЗАЗ прекратил производство Lada

ЗАЗ прекратил производство автомобилей Lada

Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) больше не получает на свои мощности машинокоплекты для сборки авто Lada. Об этом сообщают украинские СМИ.

Известно, что остановка производства на ЗАЗ связана с тем, что было ограничено транспортное сообщение на украинской границе.

Источники украинских СМИ сообщают, что площадка, где проводилось отгрузки машинокомплектов для украинского завода, сейчас пустует. Из-за этого сборка моделей Granta, Vesta, Largus и X-Ray, которая только недавно была налажена, теперь приостановлена на неопределенный срок.

Как известно, модели машин Lada, которые были собраны на мощностях ЗАЗ, недавно начали продаваться в украинских автомобильных салонах.

ЗАЗ прекратил производство Lada

Ранее сообщалось, что ЗАЗ собирается выпустить новый народный автомобиль. Фото соответствующего эскиза появилось в сети. В частности, речь идет об автомобиле с современным дизайном, который внешне напоминает некоторые новые модели крупнейших автопроизводителей. Авто имеет светодиодные фары и большие колеса. Спереди машины есть шильдик ЗАЗ, но на нем, судя по эскизу, пока что нет названия. СМИ предполагают, что это новый Lanos.


Оксана Житнюк, Тудей

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