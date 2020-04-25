«Стыдно на люди показаться»: Как не нужно тюнинговать ЛуАЗ-969

ЛуАЗ-969 – хороший украинский внедорожник, который обладает целым рядом достоинств. У него было много интересных модификаций. Однако, если за дело берется дилетант – получается ужасная машина…

При всех своих достоинствах у ЛуАЗ-969 есть один недостаток – не очень красивый дизайн. Правда, у каждого свой вкус. Тем не менее, дизайн нельзя считать достоинством этого внедорожника. Но благодаря энтузиасту-дилетанту, который любит экспериментировать, машина стала выглядеть значительно хуже.

Как так получилось? Всё из-за того, что кузов взяли от ЗАЗ-968. В результате получился странный гибрид. Раньше мы ещё таких машин никогда не видели. В качестве "вишенки" внедорожник получил кенгурятник и веселенький зеленый цвет кузова.

Конечно, такой автомобиль привлекает к себе внимание. Каждому ведь хочется посмотреть на то, как можно испортить хороший украинский внедорожник. И каждый хочет увидеть водителя, который ездит на нем. У почти всех пользователей Сети одно мнение про этот автомобиль: "Стыдно на люди показаться".