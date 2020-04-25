Самый дешевый автомобиль ушел с украинского рынка

По данных AUTO-Consulting, два года назад в Украину прибыла партия самых дешевых в мире автомобилей индийской марки Bajaj – Bajaj Qute. Теперь же появилась информация, что модель больше не представлена на рынках СНГ . По данным AUTO-Consulting, в Украине за последний год также не было зафиксировано продаж этой модели.

Формально, Bajaj Qute — это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя местами. Эти особенности позволяли модели вписываться в действующие нормы по экологии и продаваться с небывалой ценой – менее $4000.

Напомним, что длина Bajaj Qute — 2752 мм, ширина — 1312 мм, а высота — 1650 мм.. Четырехместный квадроцикл оснащен одноцилиндровым бензиновым мотором объемом 216 см куб мощностью 13,5 л.с. и 19 Нм крутящего момента. Максимальная скорость — 70 км/ч. Масса – 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км. Коробкой передач служит пятиступенчатая «секвенталка».

По информации AUTO-Consulting, в 2018 году в нашей стране было продано менее 10 единиц Bajaj Qute. В 2019 году в нашей стране не было продано ни одной такой «машины».

Отметим, что Bajaj намерен предложить новую модель на индийском рынке. Также по очень привлекательной цене.