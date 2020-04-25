Китайцы создали «умный» электрический кроссовер

Китайцы создали «умный» электрический кроссовер

В Китае начался прием предварительных заявок на "умный" люксовый электрический кроссовер Arcfox ?-T, который разработан китайской корпорацией BAIC и Magna International. У него связь 5G, 4К-экран и сканер отпечатков пальцев.

Внешность Arcfox ?-T придумал известный итальянский дизайнер Вальтер де Сильва. Раньше он работал над дизайном автомобилей Alfa Romeo, Audi и Volkswagen. Как всегда он создал очень красивый автомобиль.

Кроссовер получил модуль Huawei MH5000, поддерживающий стандарты 5G и C-V2X. Он распознает жесты, голоса, лица, эмоции. Есть сканер отпечатков пальцев. Система автономного вождения 3-го уровня очень продвинутая. Она, например, распознает дорожные знаки.

Китайцы создали «умный» электрический кроссовер

Силовая установка состоит из двух электромоторов и батареи на 93,6 кВт-ч. Общая мощность силовой установки — 218 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Запас хода – 653 км. Это один из самых лучших показателей среди электрических кроссоверов. Правда, в США и Европе дальность поездки этого кроссовера ещё не испытывали. Он тестировался только в Китае, а у них там немного другая методика подсчета этого показателя.

Китайцы создали «умный» электрический кроссовер

Корпорация BAIC уже начала прием предварительных заказов на свой высокотехнологичный электрический кроссовер. Его цена – около 39 500 долларов. У дилеров эта новинка появится в августе.


Максимов Віталій, Тудей

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