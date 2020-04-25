Toyota Yaris неожиданно стала кроссовером.

Состоялась премьера кроссовера Toyota Yaris Cross, который японцы собирались привезти в Женеву. Мероприятие, как это стало принято, прошло в онлайн-формате, так что живьем машину из журналистов еще никто не видел.

С легковым «Ярисом» новинка делит платформу TNGA в варианте GA-B и силовые агрегаты. Пока, правда, заявлен только гибрид. Он весьма скромный по отдаче. «Турботройка» 1.5 с вариатором и одним электромотором совместными усилиями выдают всего 116 л.с. Зато привод – полный, что для такого малыша необычно.

В дальнейшем могут появиться версии только с турбомотором 1.5 очень скромной отдачи в 90 сил и литровым агрегатом. Обе уже моноприводные.

Если сравнивать с одноименным хэтчбеком, то Yaris Cross на 240 миллиметров длиннее, на 20 шире и на 90 выше. А вот колесная база та же, 2560 миллиметров. Клиренс увеличили со 140 до 170 миллиметров. С такими габаритами машина встанет на ступень ниже модели Toyota C-HR. В списке опций есть мультимедиа с экраном на восемь дюймов, проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль.

В Европе Toyota Yaris Cross появится у дилеров в 2021 году. Сборку наладят там же, где делают обычные «Ярисы» - во Франции. Компания рассчитывает продавать в год до 150 тысяч «кроссов».

Паркетник презентовали с гибридной силовой установкой.