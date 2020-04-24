В Сети показали кроссовер ЛуАЗ

Луцкий автозавод с конца 1980-х годов разрабатывал новый кроссовер ЛуАЗ-1301, который в конечном итоге на конвейер так и не попал. Было создано несколько прототипов этой модели. Группа "Украинские автомобили" в Facebook показала фотографии последнего прототипа ЛуАЗ-1301.

Последний (четвертый) прототип кроссовера ЛуАЗ появился в 2004 году. Его построили с использованием агрегатов от ВАЗ-2121. Спереди он напоминал пикап ЛуАЗ-1301-03 начала 2000-х. Запасное колесо крепилось сзади на кронштейне. Сзади в салоне установили оригинальный диван для пассажиров, который при необходимости можно было достаточно легко и быстро сложить.

Этот уникальный украинский кроссовер потом кто-то купил. Причем, на нем в то время даже ещё не было двигателя.

Впоследствии на последний прототип ЛуАЗ-1301 мотор все-таки установили. В 2006 году его выставили на продажу в Виннице. По последней информации, сейчас этот кроссовер находится в Украине в частной коллекции.

К сожалению, Луцкий автомобильный завод уже не выпускает легковые автомобили. Надеемся, что когда-нибудь все-таки появятся современные ЛуАЗы.