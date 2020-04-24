Evoque и Discovery Sport подсели на электричество.

Поголовье «зеленых» моделей пополнилось на две единицы. В заряжаемых от сети версиях вышли Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque.

На обеих машинах использован один и тот же силовой агрегат. В его основе лежит новая версия турбомотора Ingenium – трехцилиндровая, объемом 1,5 литра. Мощность, однако, та же, что у «четверки» 2.0 из того же семейства, 200 «лошадей». Двигатель оснащен стартер-генератором с ременным приводом. На задней оси ассистирует электромотор отдачей 109 л.с. Суммарно выходит 309 л.с. Трансмиссия – 8-ступенчатый автомат и полный привод.

Evoque и Discovery Sport подсели на электричество.

Платформа PTA, на которой созданы новый Evoque и рестайлинговый Discovery Sport, изначально создавалась с прицелом на электрификацию. Поэтому размещенные под полом батареи не уменьшили объем салона или багажника. Аккумулятор на 15 кВт*ч провозит Evoque P300e до 66 километров, Disco P300e – до 62-х. Зарядка от бытовой сети (самая медленная) занимает 6 часов 42 минуты.

Land Rover с гордостью сообщает, что при создании силовой установки подал более 40 патентов.  

Evoque и Discovery Sport подсели на электричество

Два британских вседорожника стали заряжаемыми гибридами.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Land Rover.

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