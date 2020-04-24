УЗ предлагает возить на работу сотрудников АКХЗ по космическим ценам

УЗ предлагает возить на работу сотрудников АКХЗ по космическим ценам

На ближайшем заседании "Укразализниця" рассмотрит вопрос космической стоимости перевозки для сотрудников Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Магера.

"Министерство инфраструктуры разрешило курсирование электрички, но УЗ высчитала какую-то космическую стоимость перевозки для 150 человек – почти 90 тыс. гривен за один рейс туда и обратно. Это почти 600 грн с человека – цена поездки до Киева и назад! Стоит напомнить, что до карантина цена на билет этой электрички в одну сторону варьировалась от 12 до 16 грн с человека", - сообщил он.

С.Магера подчеркнул, что нормальное курсирование электрички по маршруту Покровск-Авдеевка-Покровск важно для бесперебойной работы Авдеевского коксохимического завода - градообразующего предприятия, от функционирования которого зависит жизнь Авдеевки.

Как известно, город находится на линии разграничения, что обусловило наем на АКХЗ людей, проживающих на значительном расстоянии от предприятия.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Uber предложила экс-сотруднику выплатить штраф $180 млн из собственного карманаUber предложила экс-сотруднику выплатить штраф $180 млн из собственного кармана
В Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбойВ Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбой
С начала года на Киевщине выявили 905 нетрезвых водителейС начала года на Киевщине выявили 905 нетрезвых водителей
В Украине нашли кладбище ретро-автомобилейВ Украине нашли кладбище ретро-автомобилей
"Укрзализныця" может ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 июля в случае продления карантина"Укрзализныця" может ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 июля в случае продления карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Ferrari возобновит работу заводов в Италии не раньше 3 маяFerrari возобновит работу заводов в Италии не раньше 3 мая
Коронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоныКоронавирус не помеха: в Украине возобновили работу автосалоны
“Укрзализныця” начала бесплатно подвозить служебными поездами сотрудников ГСЧС“Укрзализныця” начала бесплатно подвозить служебными поездами сотрудников ГСЧС
"Укрзализныця" будет бесплатно возить медиков на служебных поездах"Укрзализныця" будет бесплатно возить медиков на служебных поездах
В Киеве медиков будут бесплатно возить на шаттлах Uber во время карантинаВ Киеве медиков будут бесплатно возить на шаттлах Uber во время карантина
“Укртрансбезопасность” продолжает игнорировать работу на весовых комплексах при въездах в Киев“Укртрансбезопасность” продолжает игнорировать работу на весовых комплексах при въездах в Киев
McLaren показал работу лобового стекла из воздуха
Кабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспортеКабмин разрешил перевозить больше 10 человек в общественном транспорте
Служба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах УкраиныСлужба такси Opti будет бесплатно возить медиков на работу в шести городах Украины
Вслед за Киевом работу общественного транспорта “для всех” прекратили в ФастовеВслед за Киевом работу общественного транспорта “для всех” прекратили в Фастове
Последние новости
Подгружаем последние новости