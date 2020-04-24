Mercedes вывел новый Maybach на Нюрбургринг.

В ближайшие месяцы состоится премьера следующего поколения «Мерседеса» S-класса. Машина мелькает на шпионских снимках, но от камуфляжа избавляться не спешит. Между тем, удлиненную версию Maybach автопапарацци заметили в непривычном для нее антураже.

Лимузин сфотографировали наматывающим круги по Нюрбургрингу. Впрочем, ничего удивительного: для него ездовые повадки важны не меньше, чем для любой другой модели компании. Вот он их оттачивает перед скорым дебютом. Mercedes-Maybach наверняка появится почти одновременно с обычным S-классом. Слишком велик спрос на него, чтобы затягивать с показом. Особенно популярна модель в Китае.

Предполагается, что машина сохранит нынешние индексы. Все агрегаты станут «мягкими» или параллельными гибридами. Под вопросом продолжение карьеры флагманского агрегата V12. Его, скорее всего, из экологических соображений заменят на V8 битурбо в связке с электромотором.

Снаружи Maybach и обычная «эска» поменяют свой стиль несильно. В салоне ожидается появление центрального ЖК-дисплея совсем внушительной диагонали. Больше пока никаких подробностей нет.

Удлиненный флагман оттачивает ездовые повадки перед премьерой.