Сколько во время карантина в Европе стоят б/у автомобили

В Европе в связи с введением карантина, который должен остановить коронавирус, сильно снизились цены на б/у авто. У украинцев есть прекрасная возможность купить недорогую, но хорошую "евробляху". Правда, могут возникнуть проблемы с доставкой и регистрацией.

Дмитрий Горбачев из компании АutoAmerica отмечает, что на Старом Континенте после введения карантина стоимость подержанных автомобилей снизилась на 20-30%.

Если раньше, например, Skoda Octavia 2014 года выпуска с пробегом до 200 000 км стоила в ЕС примерно 6200 евро, то сейчас – на 1400 евро меньше. В свою очередь, если раньше Peugeot 508 2015 года выпуска с пробегом до 200 000 км стоил 5800 евро, то теперь – на 1300 евро меньше.

Автомобили из Европы в Украину сейчас доставляют автовозом. Из польского Перемышля в наш Львов доставить таким образом одну "евробляху" стоит от 300 евро.

То есть в принципе у украинцев есть неплохая возможность купить недорого хороший автомобиль из Европы. Правда, пока, во время карантина, в Украине приостановили регистрацию б/у авто. Но ведь карантин раньше или позже все равно закончится, а "евробляхерам" обещают скорое введение доступной растаможки…