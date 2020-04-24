Toyota Yaris - новый кроссовер

Toyota планировала представить новый маленький кроссовер Toyota Yaris в марте на Женевском автосалоне, но коронавирус спутал все планы. Теперь стало известно, что японцы его официально покажут 23 апреля.

Этот кроссовер создан на базе субкомпактного хэтчбека Toyota Yaris. Основой послужила платформа TNGA-B. Представители японской компании Toyota особо подчеркнули, что речь идет не про хэтчбек Yaris с увеличенным дорожным просветом. Это кроссовер с "собственной индивидуальностью" и "динамичным дизайном".

Насколько можно судить по ранее размещенным и Интернете шпионским фотографиям и тизерным изображениям, внешность этого маленького кроссовера станет чем-то средним между Yaris и C-HR, но будет более традиционной. Дело в том, что далеко не всем нравится дизайн Toyota C-HR.

Эта новинка получит гибридную силовую установку, что нас не удивляет. Toyota давно известна своими отличными гибридными технологиями. Привод будет полным.

Дебют кроссовера, построенного на базе хэтчбека Toyota Yaris, состоится 23 апреля. Его продажи начнутся до конца года. Надеемся, что он появится и в Украине. Во всяком случае, Yaris в нашей стране продается (по цене от 416 154 грн).