Пьяный священник в Харькове устроил ДТП и сбежал с места аварии

Фото: facebook.com/kharkiv1654

Патрульная полиция Харькова 22 апреля задержала пьяного священника, который устроил ДТП и сбежал с места аварии.

Как сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на патрульную полицию, водитель автомобиля Volkswagen спровоцировал ДТП с участием Lexus на улице Клочковской, после чего скрылся с места происшествия. Задержали его в районе Малой Даниловки.

Мужчина демонстрировал явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на драгере отказался. В итоге на водителя составили протоколы за побег с места аварии, нарушение ПДД и вождение в состоянии опьянения.

Фото: facebook.com/kharkiv1654

По данным соцсетей, нарушителем оказался 55-летний протоиерей УПЦ Московского патриархата Богдан Иосифович Иванчук. Согласно официальному сайту Харьковской епархии УПЦ МП, он является настоятелем Вознесенского храма в Золочеве.