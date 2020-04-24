Старый львовский автобус продают за 40 000 долларов

Старый львовский автобус продают за 40 000 долларов

В Интернете на продажу выставили львовский автобус ЛАЗ-695М 1972 года выпуска. Несмотря на свой почтенный возраст, он находится в идеальном состоянии.

Обратите внимание на табличку "Юбилейный", которая украшает "лоб" этого автобуса. Когда-то он обслуживал пансионат "Юбилейный" в Евпатории. Те времена давно прошли. Сейчас автобус находится на заслуженной "пенсии". Но он по-прежнему может в любой момент выехать на дорогу. Его состояние, в том числе и состояние салона, практически идеальное. Это подтверждают фотографии.

Нынешний владелец старого львовского автобуса хочет его продать почти за 40 000 долларов. Это, конечно, очень значительная сумма. Возможно, какой-нибудь автомобильный музей заинтересуется этим транспортным средством.

Старый львовский автобус продают за 40 000 долларов

Напомним, Львовский автобусный завод начал выпускать ЛАЗ-695 в 1957 году. Вначале построили опытную серию. Модернизированная версия ЛАЗ-695М появилась в 1969 году. Автобус получил плоскую крышу, новый унифицированный задний мост, улучшенную тормозную систему, обновленный салон и другое.

Старый львовский автобус продают за 40 000 долларов

В 2002 году во Львове прекратили выпускать автобусы ЛАЗ-695. До 2010 года их в небольшом количестве делали в Днепродзержинске.


Максимов Віталій, Тудей

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