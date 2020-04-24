В Украине вступают в силу новые правила для водителей: дата и штрафы
С первого мая вступят в силу новые правила дорожного движения для украинских водителей.
Так, уже с начала следующего месяца на дорогах будут установлены специальные камеры, которые будут фиксировать нарушения ПДД автомобилистами. Об этом написал портал «NewsProua». Сообщается, что такая система начнет работать, несмотря на карантин в стране.
Об этом рассказал глава Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. Он заявил, что, хотя и возможна отсрочка в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии, систему планируют запустить в срок.
«МВД Украины напоминает, что карантин – карантином, вирус – вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они заработают с 1 мая. Хотя, возможна и отсрочка в связи с карантином», – заявил Шевченко. Пока что чиновник МВС рекомендует «сбросить скорость, а еще лучше – оставаться дома», — заявил чиновник.
Стоит также напомнить о наказаниях, которые предусмотрены для водителей за нарушение ПДД.
- превышение лимита более чем на 20 километров в час — 255 гривен;
- превышение на 50 километров в час и более — 510 гривен;
- превышение скорости, что привело к созданию аварийной ситуации — 680 гривен (и возможно лишение прав).
Также стоит напомнить о лимитах скорости, которые установлены на разных участках дороги:
- населенные пункты — 50 километров в час (на отдельных участках разрешено 80 километров в час);
- пешеходные зоны — 20 километров в час
- вне населенных пунктов — 90 километров в час;
- на дорогах с разделительной полосой — 110 километров в час;
- на автомагистралях — 130 километров в час.