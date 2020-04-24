В Украине вступают в силу новые правила для водителей: дата и штрафы

С первого мая вступят в силу новые правила дорожного движения для украинских водителей.

Так, уже с начала следующего месяца на дорогах будут установлены специальные камеры, которые будут фиксировать нарушения ПДД автомобилистами. Об этом написал портал «NewsProua». Сообщается, что такая система начнет работать, несмотря на карантин в стране.

Об этом рассказал глава Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. Он заявил, что, хотя и возможна отсрочка в связи с ограничительными мерами из-за эпидемии, систему планируют запустить в срок.

«МВД Украины напоминает, что карантин – карантином, вирус – вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они заработают с 1 мая. Хотя, возможна и отсрочка в связи с карантином», – заявил Шевченко. Пока что чиновник МВС рекомендует «сбросить скорость, а еще лучше – оставаться дома», — заявил чиновник.

Автомобили

Стоит также напомнить о наказаниях, которые предусмотрены для водителей за нарушение ПДД.

  • превышение лимита более чем на 20 километров в час — 255 гривен;
  • превышение на 50 километров в час и более — 510 гривен;
  • превышение скорости, что привело к созданию аварийной ситуации — 680 гривен (и возможно лишение прав).

Также стоит напомнить о лимитах скорости, которые установлены на разных участках дороги:

  • населенные пункты — 50 километров в час (на отдельных участках разрешено 80 километров в час);
  • пешеходные зоны — 20 километров в час
  • вне населенных пунктов — 90 километров в час;
  • на дорогах с разделительной полосой — 110 километров в час;
  • на автомагистралях — 130 километров в час.

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