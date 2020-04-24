ЗАЗ превратили с спортивный автомобиль

Из &amp;quotЗапорожца&amp;quot сделали спорткар

В гаражах, в которые много лет не заглядывал человек, можно найти немало интересных автомобилей. Например, единственный в мире гоночный "Запорожец" производства Запорожского автомобильного завода.

Этот ЗАЗ нашли парни из Youtube-канала "Алло Гараж", который пользуется большой популярностью у автомобилистов. Последние двадцать лет этот автомобиль простоял в гараже.

Гоночный "Запорожец" создан на базе ЗАЗ-968. Однако, в нем практически нельзя узнать продукцию Запорожского автозавода. Автомобиль претерпел очень сильные изменения. Он получил стеклопластиковый кузов с поднимающимися вверх дверями, каркас безопасности, ковшеобразное кресло, дисковые тормоза. Двигатель имеет два немецких карбюратора.

ЗАЗ превратили с спортивный автомобиль

То есть "Запорожец" действительно готовили, как вы видите, для гонок. Причем, готовили весьма серьезно.

При желании гоночный "Запорожец" можно восстановить. Правда, для этого понадобится не только одно желание, но также время и деньги. Но это того стоит. Ведь может получиться уникальный ЗАЗ.


Максимов Віталій, Тудей

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