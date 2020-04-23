В Украине нашли кладбище ретро-автомобилей

На автобазе среди гаражей в городе Хмельницкий нашли настоящую коллекцию ретро-автомобилей. Машины стоят под открытым небом, создавая впечатление, что это автомобильное "кладбище".

На фотографиях мы видим самые разные автомобили, выпущенные еще в СССР . Мы заметили несколько "Побед". Есть даже ГАЗ-12 ЗИМ.

Однако, советской "классикой" это автомобильное "кладбище" не ограничивается. Есть также немецкие автомобили Trabant и Wartburg, польская Warszawa.

Автомобилей очень много, но сколько конкретно – мы не знаем. Их примерно несколько десятков. Некоторые машины находятся в довольно неплохом состоянии (если судить по фото). Однако, состояние многих машин плачевное.

Надеемся, в нашей стране найдутся любители ретро-автомобилей, которые захотят восстановить хотя бы часть "экспонатов" этой необычной коллекции. Некоторые из них достойны восстановления и реставрации.