Новый Audi A3 превратили в седан.

Audi A3 – последний член ваговской семьи гольф-класса, сменивший поколение: Golf, Octavia и Leon это уже сделали. Но у «колец» вышла, пожалуй, самая интересная машина. Она разительно отличается и от родственников на платформе MQB, и от «трешки» предыдущей генерации.

В рамках виртуального Женевского автосалона, отмененного в этом году из-за пандемии коронавируса, немцы представили хэтчбек, теперь пришла очередь седана. Сама «трешка» вышла уже в четвертом поколении, но для седана это только второе явление.

Передняя панель сменила мягко-округлые черты на резко-угловатые. Обращают на себя внимание асимметрично расположенные дефлекторы, высоко поднятые в левой части салона. Цифровая «приборка» на 12,3 дюйма входит в базовую комплектацию. Посередине красуется еще один дисплей на десять дюймов. А вот сенсорного управления климатом и светом Audi A3 не положено, это для более статусных моделей бренда.

Новое поколение мультимедийки MMI, как уверяют, в десять раз быстрее второго. В ней есть Android Auto и Apple CarPlay, точка доступа Wi-Fi и LTE . Как только позволят технологии, навигация сумеет строить маршруты с учетом показаний датчиков дорожной инфраструктуры. Такая возможность в нее уже заложена.

В длину седан прибавил 37 миллиметров, ширина выросла на 20, высота – на девять. Колесная база не изменилась. Audi A3 меньше, чем аналогичные версии BMW 2 серии и «Мерседеса» А-класса. Однако объем багажника у «колец» чуть больше: 425 литров против 420.

Спереди осталась подвеска МакФерсон. Сзади на машинах с моторами до 150 л.с. стоит полузависимая балка, если же отдача больше – многорычажка. Пока европейцам предложат только две четырехдверные «трешки», 150-сильные бензиновую и дизельную (у хэтча еще есть дизель на 116 сил). Обе разгоняются до сотни за 8,4 секунды и набирают до 232 км/ч. Все остальные, включая quattro-версии, гибриды и «эски», подоспеют позже.

Для «трешки» это уже четвертое поколение, однако седан выходит только в двух последних.