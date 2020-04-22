Из ОАЭ в Киев 28 апреля самолетом планируют эвакуировать граждан Украины

Из ОАЭ в Киев 28 апреля самолетом планируют эвакуировать граждан Украины

Авиакомпания Air Arabia открыла продажу на специальный эвакуационный рейс Шарджа (ОАЭ) - Киев, который состоится 28 апреля. Цена авиабилета составляет 709 евро в одну сторону. 

Об этом KV стало известно из сообщения издания avianews.com.

“В стоимость включена перевозка только ручной клади, обязательная обсервация в течение 14 дней по прилету в Украину с питанием и трансфер из аэропорта Борисполь в отель”, – говорится в сообщении.

В системе бронирования указано, что 2 недели карантина пассажиры должны будут провести в санатории “Жовтень”. Он расположен в парковом районе Киева Конча-Заспа.

Также сообщается, что в письме Air Arabia, которое опубликовало консульство Украины в Дубае, необходимым условием выполнения эвакуационного рейса названо наличие достаточного количества пассажиров.

При этом все, кто хочет вернуться в Украину, должны заполнить заявление на обсервацию и отправить его по электронной почте в консульство не позднее 21 апреля.

Напомним, что украинская авиакомпания МАУ 26 апреля выполнит прямой рейс из Майами (США) в киевский аэропорт “Борисполь” для эвакуации граждан Украины. Полет будет выполнен на дальнемагистральном широкофюзеляжном авиалайнере Boeing 767-300ER. Его длительность составит 12 часов 10 минут. Билет в одну сторону стоит 27 100 гривен. В стоимость также входит 2-недельная обсервация и питание.

Фото: сайт аэропорта “Борисполь”


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
7 метров над уровнем клумбы: пьяный поляк отправил Suzuki в полет
Uber предложила экс-сотруднику выплатить штраф $180 млн из собственного карманаUber предложила экс-сотруднику выплатить штраф $180 млн из собственного кармана
Пылевая буря привела к крупному ДТП на трассе Киев - Ковель
В Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбойВ Львовской области произошла полицейская погоня со стрельбой
В марте автопром сократил производство почти наполовинуВ марте автопром сократил производство почти наполовину
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года на Киевщине выявили 905 нетрезвых водителейС начала года на Киевщине выявили 905 нетрезвых водителей
За неделю в Киеве увеличилось количество зафиксированных ДТПЗа неделю в Киеве увеличилось количество зафиксированных ДТП
Из-за повышенной температуры с 16 по 19 апреля в Киев не пустили почти 60 человекИз-за повышенной температуры с 16 по 19 апреля в Киев не пустили почти 60 человек
На следующей неделе МАУ выполнит прямой рейс из Майами в Киев для эвакуации украинцевНа следующей неделе МАУ выполнит прямой рейс из Майами в Киев для эвакуации украинцев
В Киеве из-за аварии инженерных сетей водоканала провалился асфальт на проезжей частиВ Киеве из-за аварии инженерных сетей водоканала провалился асфальт на проезжей части
“Нафтогаз” установил свою первую электрозаправку на Кловском спуске в Киеве (видео)“Нафтогаз” установил свою первую электрозаправку на Кловском спуске в Киеве (видео)
Пылевая буря привела к крупному ДТП на трассе Киев - Ковель
С сегодняшнего дня у водителей и пассажиров, въезжающих в Киев, измеряют температуру (документ)С сегодняшнего дня у водителей и пассажиров, въезжающих в Киев, измеряют температуру (документ)
В Днепровском районе Киева ночью сгорели четыре автомобиляВ Днепровском районе Киева ночью сгорели четыре автомобиля
В Европе заметили эксклюзивный Bentley из УкраиныВ Европе заметили эксклюзивный Bentley из Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости