Из ОАЭ в Киев 28 апреля самолетом планируют эвакуировать граждан Украины

Авиакомпания Air Arabia открыла продажу на специальный эвакуационный рейс Шарджа (ОАЭ) - Киев, который состоится 28 апреля. Цена авиабилета составляет 709 евро в одну сторону.

Об этом KV стало известно из сообщения издания avianews.com.

“В стоимость включена перевозка только ручной клади, обязательная обсервация в течение 14 дней по прилету в Украину с питанием и трансфер из аэропорта Борисполь в отель”, – говорится в сообщении.

В системе бронирования указано, что 2 недели карантина пассажиры должны будут провести в санатории “Жовтень”. Он расположен в парковом районе Киева Конча-Заспа.

Также сообщается, что в письме Air Arabia, которое опубликовало консульство Украины в Дубае, необходимым условием выполнения эвакуационного рейса названо наличие достаточного количества пассажиров.

При этом все, кто хочет вернуться в Украину, должны заполнить заявление на обсервацию и отправить его по электронной почте в консульство не позднее 21 апреля.

Напомним, что украинская авиакомпания МАУ 26 апреля выполнит прямой рейс из Майами (США) в киевский аэропорт “Борисполь” для эвакуации граждан Украины. Полет будет выполнен на дальнемагистральном широкофюзеляжном авиалайнере Boeing 767-300ER. Его длительность составит 12 часов 10 минут. Билет в одну сторону стоит 27 100 гривен. В стоимость также входит 2-недельная обсервация и питание.

Фото: сайт аэропорта “Борисполь”