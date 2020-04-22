С начала года на Киевщине выявили 905 нетрезвых водителей

С начала года на Киевщине выявили 905 нетрезвых водителей

В пасхальные выходные в Киевской области правоохранители выявили 30 нетрезвых водителей. А с начала 2020 года патрульными Киевщины было составлено 905 протоколов по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице патрульной полиции Киевской области. 

В полиции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и реакцию, водитель несет административную ответственность.

Гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ждет административная ответственность в виде штрафа 10 200 гривен и лишение права управления на 1 год.

Если водитель во второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 20 400 гривен и лишение права управления на 3 года.

В случае, если руководитель третий раз за год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 40 800 гривен и лишение права управления на 10 лет. 

Напомним, что в ночь на 18 марта в Деснянском районе Киева патрульные полицейские выявили нетрезвого водителя. Тот попытался скрыться от полиции, но не справился с управлением, сбил бетонные блоки, врезался в здание автостоянки, после чего его автомобиль опрокинулся и загорелся. Патрульным пришлось доставать водителя из горящего автомобиля, после чего он был госпитализирован.

Фото: Facebook-страница патрульной полиции Киевской области


Ольга Марийко, КиевВласть

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