За неделю в Киеве увеличилось количество зафиксированных ДТП

В течение восьми суток, с 13 до 20 апреля, столичная патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 509 ДТП. Для сравнения, неделей ранее это число составляло 448.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице КП “Центр организации дорожного движения”.

“К счастью, обошлось без погибших (неделей ранее погиб один человек). Травмированы 24 человека (неделей ранее – 28), среди них – четверо велосипедистов и четверо мотоциклистов”, – говорится в сообщении.

За этот период совершено четыре наезда на пешеходов, три из них – на пешеходных переходах. 20 аварий – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 24).

В частности, в воскресенье, 19 апреля, в Киеве произошло 28 аварий, все – без пострадавших.

Напомним, что в первом квартале 2020 года патрульные Киева зарегистрировали 9 241 ДТП. При этом в 465 авариях были пострадавшие.

Фото: соцсети