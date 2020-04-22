За неделю в Киеве увеличилось количество зафиксированных ДТП
В течение восьми суток, с 13 до 20 апреля, столичная патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 509 ДТП. Для сравнения, неделей ранее это число составляло 448.
Об этом
“К счастью, обошлось без погибших (неделей ранее погиб один человек). Травмированы 24 человека (неделей ранее – 28), среди них – четверо велосипедистов и четверо мотоциклистов”, – говорится в сообщении.
За этот период совершено четыре наезда на пешеходов, три из них – на пешеходных переходах. 20 аварий – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 24).
В частности, в воскресенье, 19 апреля, в Киеве произошло 28 аварий, все – без пострадавших.
Напомним, что в первом квартале 2020 года патрульные Киева зарегистрировали 9 241 ДТП. При этом в 465 авариях были пострадавшие.
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