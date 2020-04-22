АЗС продолжают снижать стоимость бензина, ДТ и автогаза

АЗС продолжают снижать стоимость бензина, ДТ и автогаза

В Украине за минувшие выходные (17–21 апреля) произошло снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз. Цены продолжили снижать сети, которые работают в эконом-сегменте.

"БРСМ-Нафта" и Sun Oil понизили стоимость бензина и дизтоплива в пределах от 20 коп./л до 1 грн/л. Причем, в Киевской области заправки Sun Oil снизили цены сразу на 1 грн/л — до 20,99–21,99 грн/л.

На 1 грн за литр подешевел бензин и ДТ в Киевской области и на станциях "БРСМ-Нафта". Эта сеть на выходных на 1 грн снизила стоимость бензина и ДТ на своих заправках также в Черкасской области.

Снизили цены на бензин и дизель региональные операторы в Полтавской, Одесской и Житомирской областях.

Что касается автогаза, то для владельцев автомобилей с ГБО тоже есть хорошие новости. Топливо для таких машин продолжило падение в цене. За минувший уик-энд – на 8 копеек за литр.

Сейчас средняя цена топлива для авто с ГБО — 9,31 гривен за литр. Речь, конечно, идет про легальные заправки.

Ранее стало известно, что после введения в Украине карантина, призванного пресечь пандемию коронавируса, начали возвращаться подпольные АЗС. Возможно, из-за того, что полиция ослабела борьбу с ними, так как в это время перед ней стоят другие, более важные задачи.


Максимов Віталій, Тудей

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