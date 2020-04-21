Фото: Lb.ua

Компания "Укрзализныця" может ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 июля в случае продления карантина.

Об этом говорится в заявлении перевозчика в связи с появлением в сети выписки из протокола заседания правления УЗ от 17 апреля.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

"Укрзализныця с 1 июля 2020 года может ввести режим четырехдневной рабочей недели в случае продолжения эпидемии заболевания COVID-19 в стране и если обоснованные меры, направленные на ее сдерживание, например, введение карантина, будут продолжены. Такое решение было принято на заседании правления АО «Укрзализныця» и согласовано с представителями отраслевых профсоюзов, присутствующими на заседании", - сообщила компания.

Глава наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунер подчеркнул, что ситуация в Украине и мире быстро меняется, и компания должна быть готова к этому. "Вот почему Укрзализныця уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены. Это, например, возможность ввести с 1 июля частичную занятость для работников пятидневных рабочих недель", - сообщил он.

Также компания ограничила закупки материально-технических ресурсов, не связанны с основным видом деятельности, сократила расходы дизтоплива, электроэнергии. Также приостановлено рассмотрение вопросов о доплатах, надбавках, компенсации аренды жилья сотрудникам.

Напомним, что, по оценкам предыдущего и.о. главы правления УЗ Желько Марчека, убыток компании за первое полугодие может достигнуть 10 млрд гривен из-за карантина.

"Влияние нового коронавируса на экономику Украины и бизнес крайне неблагоприятное. Остановка регулярных пассажирских перевозок по железной дороге означает не только недополучения доходов, но и необходимость компенсировать пассажирам затраты по предварительно приобретенным билетам. Грузовой сегмент также страдает от эпидемии и введенных карантинных мероприятий. Уже сейчас мы наблюдаем снижение объемов производства до 30% и остановку работы отдельных предприятий-грузоотправителей, что также негативно влияет на доходность общества. Только за март "Укрзализныця" недополучит 1,2-1,4 млрд гривен", - говорил Марчек в конце марта.

Подобных результатов не было с кризисного 2015 года.