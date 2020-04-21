Из-за повышенной температуры с 16 по 19 апреля в Киев не пустили почти 60 человек

С четверга, 16 апреля, и до вечера 19 апреля в Киев не пустили почти 60 человек. У них была обнаружена повышенная температура, и после осмотра медиков людям рекомендовали вернуться домой и обратиться к врачам.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

“Удержать ситуацию нам помогло и ограничение въезда в столицу, что ввели на прошлой неделе. Мы призывали людей с четверга до вечера воскресенья без необходимости не ехать в Киев . А водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков, людей отправляли домой. С рекомендациями самоизолироваться и обратиться к врачам ”, – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что пасхальные богослужения в Киеве прошли без особых нарушений ограничительных правил.

Также Кличко рассказал, что на этой неделе запланирована очередная дезинфекция помещений Киево-Печерской Лавры, которая остается закрытой на карантин.

Ранее KV сообщала, что с 16 апреля на въездах в столицу будет усилен контроль транспорта. Также в Киеве перенесены поминальные дни – предварительно, на 6 июня.