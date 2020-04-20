Аэропорт “Борисполь” вошел в топ-40 аэропортов Европы по числу обслуженных рейсов в условиях карантина
Международный аэропорт “Борисполь” в Киевской области по данным за 18 апреля занял в Европе 38 место с результатом 17 рейсов. Это на 99% меньше, чем в среднем “Борисполь” обслуживал за один день до введения карантина.
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“Похожее 99% падение трафика Евроконтроль также зафиксировал у 19 аэропортов, попавших в топ-40. Среди них воздушные ворота Вены, Барселоны, Стокгольма, Лиссабона, Женевы, Будапешта, Варшавы и других крупных городов”, – сказано в сообщении.
Крупнейшим аэропортом Европы в условиях карантина стал Франкфурт, который 18 апреля обслужил 210 рейсов (9% от его обычного трафика). На втором месте оказался амстердамский Схипхол в результатом 160 рейсов (7% от его обычного трафика). Третью строку занял лондонский Хитроу, обслуживший 149 рейсов или (6% от его обычного трафика).
Напомним, с 17 марта правительство Украины запретило аэропортам страны обслуживать большинство перелетов. Исключение сделано для специальных эвакуационных рейсов с пассажирами и рейсов только с грузами.
Ранее
Фото: Avianews.com